Вор в законе организовал в колонии Адыгеи казино

В колонии Адыгеи осужденный, занимающий высшее положение в преступной иерархии, организовал проведение азартных игр с использованием оборудования в виде покерного набора и игральных карт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Адыгея Фото: СУ СК России по Республике Адыгея

Следователи установили, что мужчина организовал и возглавил ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»), деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России.

В целях финансирования деятельности организации обвиняемый проводил азартные игры.

Осужденному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация и финансирование деятельности экстремистской организации), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой) ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Другим участникам международного общественного движения «АУЕ» также предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации.

Тат Гаспарян

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