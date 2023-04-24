Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Килстройинвест» обязали выплатить долг за аренду земли

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Килстройинвест» выплатить АО «Дом.рф» 5,3 млн руб. задолженности за аренду земельного участка общей площадью около 6 га в Миловке под Уфой, следует из решения суда.

Застройщик арендовал участок в июне 2012 года у Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (позднее фонд передал права «Дом.рф»). В 2018 году договор был продлен еще на три года. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в Миловке «Килстройинвест», признанный банкротом в 2020 году, возводил ЖК «Миловский парк».

В декабре 2021 года «Дом.рф» направил «Килстройинвесту» претензию с требованием оплатить задолженность по арендной плате, но денег не получил.

«Миловский парк» до конца пока не достроен. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. граждан и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам был причинен ущерб на сумму почти 45 млн руб. В 2022 году экс-руководители компании были приговорены к различным срокам. Дмитрий Комлев (руководил компанией в 2010-2014 годах) был осужден к десяти годам лишения свободы, а Иван Арапов и Павел Рыцев (возглавляли «Килстройинвест» в 2014-2017 годах) — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В июле того же года по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми лет и шести месяцев, а Ивану Арапову и Павлу Рыцеву назначили пять лет и шесть месяцев и пять лет условно.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...