«Килстройинвест» обязали выплатить долг за аренду земли

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Килстройинвест» выплатить АО «Дом.рф» 5,3 млн руб. задолженности за аренду земельного участка общей площадью около 6 га в Миловке под Уфой, следует из решения суда.

Застройщик арендовал участок в июне 2012 года у Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (позднее фонд передал права «Дом.рф»). В 2018 году договор был продлен еще на три года. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в Миловке «Килстройинвест», признанный банкротом в 2020 году, возводил ЖК «Миловский парк».

В декабре 2021 года «Дом.рф» направил «Килстройинвесту» претензию с требованием оплатить задолженность по арендной плате, но денег не получил.

«Миловский парк» до конца пока не достроен. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. граждан и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам был причинен ущерб на сумму почти 45 млн руб. В 2022 году экс-руководители компании были приговорены к различным срокам. Дмитрий Комлев (руководил компанией в 2010-2014 годах) был осужден к десяти годам лишения свободы, а Иван Арапов и Павел Рыцев (возглавляли «Килстройинвест» в 2014-2017 годах) — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В июле того же года по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми лет и шести месяцев, а Ивану Арапову и Павлу Рыцеву назначили пять лет и шесть месяцев и пять лет условно.

Майя Иванова

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