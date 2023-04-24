В Сочи Парке впервые пройдет карнавал

С 28 апреля по 9 мая на улочках первого тематического парка развлечений — яркий и шумный праздник весны, хорошего настроения, огненных эмоций, барабанных ритмов и музыки. Гостям в карнавальных костюмах — скидка на билет!

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Главного маскота весенних дней — Жар-птицу — можно встретить на основных мероприятиях праздника, она возглавит большое карнавальное шествие, поможет Бабе Яге на ее интерактивах, заглянет на вечернюю огненную феерию. Детей и взрослых ждут встречи с волшебными орнитологами, выступления кубинских музыкантов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по изготовлению ярких масок «Феникс», магические трюки фокусника, уличные перфомансы, веселые дискотеки и много-много разной музыки. В меню семейных развлечений — любимые аттракционы, представления в Дельфинарии, экскурсии в Атомариуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АЛ «Сочи Парк» Фото: АЛ «Сочи Парк»

С 28 апреля по 9 мая Сочи Парк открыт с 10:00 до 22:00.

Безлимитные полеты на аттракционах, прогулка по сказочно украшенной территории, множество развлечений и шоу включены во входной билет, стоимость которого в дни карнавала будет единой для детей и взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АЛ «Сочи Парк» Фото: АЛ «Сочи Парк»

Кроме того, на сайте sochipark и в кассах активны специальные тарифы, билеты «Сочи Парк. 2 дня» и другие.

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