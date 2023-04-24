Средний размер потребительского кредита в Удмуртии вырос на 8,8% в марте

В марте средний размер потребительского кредита, выданного жителю Удмуртии, составил 265,9 тыс. руб. Это на 8,8% больше показателя за прошлый месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 27 месте среди 30 регионов-лидеров по динамике среднего размера потребкредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В целом по России в марте средний размер выданных потребительских кредитов составил 323,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с февралем на 8,9%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого средний чек увеличился сразу на 84,6%. Столь радикальный рост объясняется падением почти на 40% в марте 2022 года, что стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.