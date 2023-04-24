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С двумя ростовскими перевозчиками могут быть расторгнуты контракты из-за недопоставки транспорта на маршруты

Власти Ростова-на-Дону планируют прервать контракт с двумя транспортными компаниями, обслуживающими маршруты в направлении мкр. Суворовского. Причиной разрыва стало отсутствие положенного количества транспорта на маршрутах, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, мониторинг выявил, что предприятие «Янтарь11» выпускает на линии 91% от всего транспортного состава, а «ЮТК» — только 83% автопарка.

«Данная ситуация недопустима. Мы давали перевозчикам время на исправление ситуации. Компании нас не услышали и требования не выполнили. Поэтому мной дано поручение о начале процедуры расторжения контрактов»,— написал глава администрации города.

По словам Алексея Логвиненко, предупреждения о расторжении договора в случае отсутствия полноценного обслуживания транспортных маршрутов доведены до всех ростовских перевозчиков.

Анастасия Назарова

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