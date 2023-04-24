Штормовое предупреждение по подъему уровня воды объявлено на Кубани

С 25 по 28 апреля в нижнем течении реки Кубань в Темрюкском районе будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Ведомство рекомендует создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей, а также очистить от мусора водосбросные канавы в районе дома. Кроме того, стоит закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях и освободить подвалы.
Также необходимо заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.
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