На Кубани за сутки коронавирусом заболели 50 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились 50 человек. По данным оперштаба региона, среди заболевших 34 женщины и 16 мужчин. В том числе семеро детей в возрасте от одного месяца.

В Краснодаре зарегистрировали 14 заболевших, в Сочи — 7, в Тимашевском районе — 4. В Кавказском муниципалитете отметили три случая заболевания. В Армавире, Брюховецком, Калининском, Крымском, Курганинском, Тихорецком и Мостовском районах заболели по два жителя, по одному — в Геленджике, Динском, Ейском, Каневском, Лабинском, Славянском, Староминском и Успенском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии заболевание подтвердили у 360 988 человек, из которых 348 897 выписали с выздоровлением. Скончались 11 189 пациентов.

Анастасия Донскова

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