Nordwind запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Авиакомпания Nordwind с 30 апреля начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Стоимость билетов – от 8 617 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800. Вылет из Екатеринбурга в пятницу – 05:20, в воскресенье – в 17:35. Время в пути – 3 часа 5 мин.

В летнем сезоне из Екатеринбурге в Махачкалу будет выполняться до 11 рейсов в неделю. Так, в столицу Дагестана ежедневно будут летать «Уральские авиалинии» и дважды в неделю Red Wings.

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