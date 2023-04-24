График работы больниц утвердили в Удмуртии на майские праздники

В Удмуртии в медицинских организациях для взрослых жителей 1 и 9 мая будет выходной, сообщает пресс-служба минздрава республики. При этом 29 и 30 апреля, а также 6 и 8 мая лечебные учреждения в режиме субботнего дня будут оказывать неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, а также продолжат обсуживаться вызовы на дом и будет работать дежурный врач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

2, 3,4 и 5 мая учреждения работают в режиме рабочих дней.

При этом для детей 29 апреля, 6 и 8 мая в режиме субботнего дня будет организована работа амбулаторно-поликлинической службы с неотложной помощью и обслуживанием вызовов на дому. 30 апреля и 7 мая также детская амбулаторно-поликлиническая служба продолжит работать в режиме выходного дня с оказанием неотложной помощи.

1 мая и 9 мая для детей продолжит работать амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной помощи в режиме праздничного дня.

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться 29, 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая.