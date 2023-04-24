В Краснодаре запустили временные допмаршруты к городским кладбищам

Временные дополнительные маршруты запустили в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации и Гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Дополнительные маршруты организовали по поручению мэра Краснодара Евгения Наумова в преддверии Радоницы.

Так, с 09:00 до 18:00 с 24 по 25 апреля курсируют шесть допмаршрутов: № 2 (от ГМР до Славянского кладбища), № 10 К (от КМР до Славянского кладбища), № 67 К (ул. Целиноградская/ Славянское кладбище), № 140 К (от хутора Новый до нового городского кладбища в хуторе Копанском), № 121К (МЦ «Красная Площадь» до нового городского кладбища в хуторе Копанском), а также троллейбус № 12 К (от стадиона «Кубань» до ул. Круговой).

Помимо этого, добавят работу следующих трамвайных маршрутов: четвертый трамвай К (от КМР до Славянского кладбища), пятый К (от Пашковского микрорайона до Славянского кладбища), шестой К (от ЮМР до Славянского кладбища), восьмой К (от ХБК до Славянского кладбища) и трамвай № 21 К (от остановки «Ул. им. Петра Метальникова» до Славянского кладбища).

Полное расписание движение маршрутов МУП «КТТУ» размещено на сайте транспортной организации.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram