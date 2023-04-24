Дефицит бюджета Саратова вырос на 77 миллионов

В Саратовской городской думе прошло заседание комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам.

Парламентарии рассмотрели изменения в бюджет. Глава профильного комитета Александр Струков объяснил это поступлением транша из областной казны. Так, предложено увеличить доходы и расходы Саратова в 2023 году на 165 млн руб., в 2024м — на 187,1 млн, а в 2025 — на 183, 1 млн руб.

Большую часть дополнительных средств пустят на воплощение в жизнь проекта скоростного трамвая (демонтаж старых путей, прокладывание новых и т. д.).

3,5 млн руб. планируют направить на содержание учреждений комитета по физической культуре и спорту; 55,1 млн руб. — на проект путепровода на Сокурском тракте; 6,3 млн руб — на ремонт фасада школы № 103; 2,4 млн — на благоустройство территории лицея № 107; и 1,5 млн руб. — на содержание подведомственных администрации Кировского района учреждений.

Так, дефицит бюджета вырастет на 77,3 млн руб. и составит 1, 176 млрд руб.

Дарья Васенина