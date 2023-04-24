В зоне СВО погиб студент-историк СПбГУ Федор Соломонов

21-летний студент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Федор Соломонов погиб в зоне специальной военной операции. Сообщения об этом появились в студенческих группах в соцсетях.

«При исполнении воинского долга погиб смертью храбрых наш друг, товарищ и коллега-однокурсник Федор Соломонов, известный в определенных кругах под ником Дмитрий Традов»,— сообщили в группе «Университетское военно-историческое общество» накануне, 24 апреля.

Как уточняется, Федор Соломонов погиб еще 1 апреля. Его смерть подтвердили в СПбГУ. «Студенческий совет выражает соболезнования родным и близким Федора»,— говоррится в сообщении группы Студсовета вуза.

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