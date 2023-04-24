На Урале в августе планируют запустить первый инклюзивный турмаршрут

Первый туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатывается в Сысертском городском округе, сообщили в пресс-центре правительства Свердловской области. Маршрут длиной 4 км будет проходить в селе Кадниково. Как пояснили в пресс-центре, для путешественников на колясках планируется установить специальный настил и деревянные мостки. Для незрячих будут установлены аудиостенды и информационные щиты со шрифтом Брайля. Запустить маршрут планируется в августе.

Директор экокомплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева уточнила, что консультации в создании инклюзивной тропы оказывают эксперты ассоциации «Особые люди» и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Сейчас в Сысертском городском округе реализуется туристический проект «Сысертская сотня». В него входит кольцевой велопешеходный маршрут длиной 100 км, который объединяет природный парк «Бажовские места», креативный кластер «На заводе», крестьянские и фермерские хозяйства.

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Артем Матюхин