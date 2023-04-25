«Будущее за качественным продуктом и высоким сервисом»

Изменение потребностей и рост качественных запросов покупателей недвижимости напрямую влияют на подход девелоперов к формированию конечного продукта — жилого комплекса. Увеличивается спрос на комфортную среду, которая создается за счет внедрения «умных» технологий, озеленения, наличия инфраструктуры для всех возрастов, экологичности и других важных факторов. О том, как это воплощается в работе застройщиков, рассказывает директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Дарья Сизых.

Директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Дарья Сизых



— Расскажите о деятельности департамента по развитию продуктов в компании. Какие функции он выполняет?

— Департамент развития продукта в компании «Неометрия» занимается разработкой продуктовой концепции проектов. Мы понимаем, что будущее рынка за качественными объектами недвижимости, выходящими далеко за пределы стен и потолка, а также учитывающими развитие общества, образа жизни людей и их интересов. Поэтому в нашем департаменте, помимо продукт-менеджеров, работают специалисты разных направлений — технического сопровождения, «умных» решений для зданий, сервиса, брендинга, дизайна интерьеров и т. д. Проекты нашей компании неоднократно выигрывали профессиональные награды и входили в тройку номинантов специализированных конкурсов.

— Какие тренды вы в настоящее время видите и учитываете в проектах компании?

— Тренды развития рынка девелопмента напрямую зависят от запросов покупателей жилья. Один из главных трендов современного благоустройства — это создание пространств, отвечающих потребностям людей, которые будут их посещать. В частности, обязательным атрибутом наших новых проектов стали детские развивающие элементы, причем не однотипные, а уникальные для каждого объекта. Например, большое внимание мы уделяем развитию будущего поколения детей «Альфа» — для них мы проектируем в новых проектах мини-города с правилами движения для адаптации в городе, а также площадки с концепцией «развивайся, играя» — с оборудованием, отвечающим современным образовательным тенденциям.

Мы проектируем отдельные зоны для людей «серебряного возраста» со специальным спортивным оборудованием, огородом с пониженным бортом (поликадки) и т. д. Тенденция создания таких пространств только набирает обороты и основана на том, что людям в определенном возрасте более комфортно находиться в своем пространстве. Мы видим, как в парках Европы появляются такие зоны, которые выполняют не только прямую (спорт, отдых и т. д.), но и социальную функцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство для детей и отдыха ЖК «Отражение» в Краснодаре

Пространство для детей и отдыха ЖК «Отражение» в Краснодаре



Если же говорить о спортивных зонах, то очень важно, чтобы они не просто «существовали», а действительно были востребованы у жителей. Мы постоянно исследуем это направление и пробуем новые решения — зоны кроссфита, отдельные беговые дорожки, разметку и многое другое. Сейчас прорабатываем специализированную зону детского спорта — от отдельных площадок до концепции двора формата «активити парк».

Другой важный тренд — экологичность пространств. Мы все время увеличиваем долю экологичных материалов и оборудования в благоустройстве, дизайне и архитектуре проектов. Активно изучаем «зеленые» технологии, умные решения для зданий и квартир, а также новые концепции в части безопасности.

Запрос на инновации

— Как сегодня меняются предпочтения потребителей относительно продукта рынка недвижимости?

— Рынок девелопмента стремительно развивается. Сегодня нас окружает конкурентный продукт более высокого качества, чем был пять-семь лет назад. Образ жизни людей меняется, как и предпочтения покупателей — появился запрос на рабочее место в квартире или во дворе, возрос интерес к дополнительным пространствам для досуга и отдыха. Мы активно прорабатываем принцип outside — inside, когда функция внутри здания находит свое продолжение на территории комплекса.

Все больше возрастает важность озеленения, мы наблюдаем рост доли клиентов, для которых этот критерий становится одним из важнейших при выборе комплекса. Тема озеленения крайне интересна и активно развивается во всем мире. Посмотрите на проекты в Азии, где появляются проекты с полностью зелеными фасадами.

Наша компания сейчас идет по пути внедрения smart-озеленения, при котором растения выполняют не только эстетическую и утилитарную функцию (например, формирование зеленого каркаса и т. д.), но еще становятся активным элементом. Растения подбираются под конкретные зоны, в зависимости от того, какой вид активности там предполагается. К счастью, климат в городах нашего присутствия позволяет разрабатывать такие решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустроенные зоны для отдыха ГК «Нескучный сад» в Сочи

Благоустроенные зоны для отдыха ГК «Нескучный сад» в Сочи



Конечно же, просто запроектировать пространство недостаточно для полноценного развития среды. Для каждого объекта мы прорабатываем собственную сервисную стратегию, которая зависит от локации и концепции комплекса. Тема сервиса — отдельное интересное направление в департаменте, которое однозначно будет развиваться.

— Какие еще инновации сегодня применяются при проектировании жилых комплексов?

— Многие из них используются в сфере приватности и безопасности. Программируются входы и выходы на территорию, используется бесконтактная система контроля и дальней идентификации автотранспорта, основанная на использовании RFID-оборудования и идентификаторов UHF. Технологии обеспечивают приватный доступ только для резидентов и бесконтактный въезд на территорию паркинга «без остановки».

Также мы постоянно улучшаем мобильное приложение для общения с УК с возможностью автоматизированной передачи данных счетчиков (АСКУЭ), переадресацией вызовов из домофона, автоблока и защитой от протечек на время отсутствия. Все это экономит время жителям наших ЖК.

После пандемии большое внимание стало уделяться безопасности с точки зрения здоровья. Поэтому мы также изучаем данное направление. Так, например, в лаундж-зоне клубного дома «Вместе» мы предусмотрели уникальную систему очистки воздуха Air Safety.

«У каждого проекта — своя философия»

— Вы сказали, что концепция того или иного объекта может сильно отличаться в зависимости от того, в каком регионе и городе он расположен. В чем именно могут заключаться эти различия?

— У каждого нашего проекта своя философия, основанная на детализированном анализе целевой аудитории, окружающей территории, особенностях города и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активити парк ЖК «Облака-2» в Новороссийске

Активити парк ЖК «Облака-2» в Новороссийске



Например, в ЖК «Облака-2» в Новороссийске мы разработали уникальный формат двора «активити парк». Его основное отличие от классического в том, что каждая зона имеет свой сценарий, больше разделений активностей по группам пользователей и уникальных элементов, продумана своя система навигации расположения зон.

Концепция проекта клубного дома «Вместе» в Ростове-на-Дону основана на принципе приватности и особом отношении ко времени резидентов. Двор разделен на несколько обособленных пространств, в лобби созданы лаундж-зоны для проведения встреч, предусмотрен постамат, что позволяет не подстраиваться под курьерские службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детская площадка ЖК «Вместе» в Ростове-на-Дону

Детская площадка ЖК «Вместе» в Ростове-на-Дону



В премиальном гостиничном комплексе «Нескучный Сад» в Сочи нам было важно создать максимально комфортную среду и дать гостям возможность разнообразного времяпрепровождения на территории. В благоустройстве предусмотрены террасы, откуда открываются великолепные виды. Система бассейнов, летний кинотеатр, мультиформатная спортивная площадка и многое другое. Каждый двор представляет собой уникальную зеленую «гостиную» со своим набором растений. Также в комплексе предусмотрены рестораны разных форматов, фитнес, конференц-залы с комнатами для zoom-встреч и спа-направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона бассейна ГК «Нескучный сад» в Сочи

Зона бассейна ГК «Нескучный сад» в Сочи



Конечно же, просто запроектировать пространство недостаточно для полноценного развития среды. Для каждого объекта мы прорабатываем собственную сервисную стратегию, которая зависит от локации и концепции комплекса.

— Что такое стандарт продукта и почему он необходим?

— В компании интегрирована комплексная система контроля качества строящихся проектов. От момента создания проекта до завершения строительства и последующей эксплуатации. «Книга стандартов» — это один из инструментов для обеспечения качества и сроков строительства. Она содержит набор требований и решений для конкретного класса проекта, которые постоянно анализируются на предмет соответствия рынку, финансовой обоснованности, технической эффективности и т. д.

Ее использование позволяет нам упростить процессы разработки и сократить время, минимизировать риски в процессе реализации и эксплуатации комплекса. Такой ультимативный гид помогает держать высокую планку качества для каждого нового проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зоны для отдыха клубного дома «Вместе» в Ростове-на-Дону

Зоны для отдыха клубного дома «Вместе» в Ростове-на-Дону



— Как сегодня решается вопрос замещения материалов и оборудования, исчезнувших с отечественного рынка недвижимости?

— Безусловно, рынок перестраивается и адаптируется к изменениям. Часть иностранных компаний были замещены на отечественных производителей. Часть производств, которые были западными, теперь стали российскими и произвели ребрендинг. Наш подход всегда был гибким, и у нас достаточно большая база поставщиков, которую мы постоянно расширяем, в том числе изучая новые рынки закупки материалов.

— Как рынок и запросы покупателей жилья будут меняться в ближайшие годы?

— Рынок девелопмента — это работа вдолгую. Сегодняшние студенты завтра станут целевой аудиторией, которая будет приобретать жилье. Поэтому при формировании своих проектов мы продумываем все элементы на несколько лет вперед.

Вот один из примеров. Согласно некоторым исследованиям, если 10 лет назад об экологическом аспекте комплекса и наличии зеленой зоны для отдыха задумывались всего 3% планирующих покупать жилье, то в 2023 году важность этого отметили больше 18% потенциальных покупателей. Мы постоянно анализируем потребности аудитории, и при этом продолжаем развивать индивидуальный подход к каждому проекту. И уверены, что будущее за качественным продуктом, поддержанным высоким сервисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи



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