Волжское пароходство открыло навигацию на верхней Волге

Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-Флот») 24 апреля открыла грузовую навигацию на верхней Волге. Первым из ворот шлюза №14 Городецкого гидроузла вышел сухогрузный теплоход «Волго-Дон 159».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В навигацию 2023 года будет задействовано более 130 единиц флота, в том числе 71 самоходное судно, остальное — секции и толкачи.

Пароходство рассчитывает сохранить объем речных перевозок на внутренних водных путях на уровне прошлого года (8,4 млн т) — «возможно, с небольшим приростом».

«Планы амбициозные, спрос высокий. Надеемся на очень хорошую навигацию. Последние два года спрос падал, некоторые грузы уходили с реки, сейчас часть возвращается»,— сказал генеральный директор АО «Волга-Флот» Павел Виноградов (цитата по «Интерфаксу»).