Администрация Губахи не смогла оспорить решение суда о незаконности передачи электросетей

Сегодня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании недействительной сделки по передаче АО «Электросетевой комплекс» муниципальных электросетей в Губахе. Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Пермского края к администрации Губахинского городского округа и ООО «Краевая сетевая компания». В октябре 2022 года суд по требованию прокуратуры признал незаконной передачу КСК в субаренду сетей электропередачи в Звездном.

ООО «Краевая сетевая компания» создано в 2021 году. Ее учредителем является государственное АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Основные задачи компании — консолидация муниципального электросетевого имущества и создание возможностей для долгосрочного инвестирования в модернизацию электросетей.