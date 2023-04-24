Треть челябинских компаний продолжают принимать меры по борьбе с COVID-19

В Челябинске 32% компаний продолжают принимать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Не проводят профилактические мероприятия в 53% организаций города, сообщают по итогам опроса эксперты сервиса SuperJob.

Среди антиковидных мер в компаниях Челябинска сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, измерение температуры у сотрудников и обеспечение их антисептиками и санитайзерами. Менее распространенными мероприятиями являются проведение экспресс-тестирований на коронавирус, использование рециркуляторов воздуха и поддержание социальной дистанции.