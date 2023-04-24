В центре Уфы перекроют участки улиц

В центре Уфы 26 апреля перекроют участки двух улиц из-за проведения церемонии отправки добровольческого отряда имени Даяна Мурзина к месту проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать с 13:00 до 16:30. В это время перекроют участок улицы Пушкина между Цюрупы и Ленина, а также часть улицы Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Ранее в Башкирии были сформированы и отправлены в зону СВО три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. В начале марта сообщалось о начале организации трех новых добровольческих батальонов: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина.

Венера Хисамова

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