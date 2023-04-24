Возбуждено уголовное дело о порче земли в Федоровском районе

В Федоровском районе Башкирии по итогам проверки районной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что ООО «Сельскохозяйственное предприятие Юрматы» на территории фермы использовало металлический топливные емкости для заправки сельхозтехники. По предварительным данным, из-за разгермитизации резервуара дизельное топливо попало на почву и прилегающие территории.

Специалисты профильных ведомств проводят анализ отобранных проб воды и почвы, рассчитывают ущерб, причиненный окружающей среде.

Также в связи с выявленными многочисленными нарушениями законодательства об охране окружающей среды, о пожарной и промышленной безопасности и лицензировании в отношении предприятия и его директора Ивана Джоглидзе возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в контролирующие и надзорные органы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сельскохозяйственное предприятие Юрматы» зарегистрировано в феврале 2016 года в селе Юрматы Федоровского района. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Иза Цхварадзе.

Майя Иванова

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