ФСБ задержала собиравшегося вступить в ВСУ сотрудника ЧОП

ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который, как утверждается, планировал принять участие в конфликте на Украине на стороне украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

«Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины, а также подыскивал сообщников из числа своих коллег. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий гражданин был задержан и дал признательные показания»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Задержанному объявили, что его действия подпадают под статью о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (ст. 280.4 УК). ФСБ напомнило, что наемничество в России запрещено. Согласно ст. 359 УК, участие в боях в качестве наемника, а также обучение, вербовка и финансирование наемников наказывается лишением свободы на срок от 12 до 18 лет.