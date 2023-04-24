Зарубежные СМИ: Из-за чего на рынке микрочипов вновь развернулась борьба?

Американцы попросили Южную Корею отказать Китаю в дополнительных партиях чипов, если КНР попытается оформить такие контракты. Об этом сообщает Financial Times. Речь идет о возможном дефиците чипов в Китае из-за потери американского поставщика — компании Micron. Пекин планирует ввести эмбарго против этого производителя. Как отмечает издание, это первый известный случай, когда США попросили союзника привлечь его компании «сыграть свою роль» в экономической борьбе других государств. Как Сеул к этому отнесется? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале апреля Китай начал расследование в отношении компании Micron Technology из Айдахо. Ее продукцию проверяют на скрытую угрозу национальной безопасности КНР, пишет Financial Times. Это связано с тем, что технологии американской компании используются в «критически важной» телекоммуникационной инфраструктуре Китая.

Если подозрения подтвердятся, то Пекин может ввести эмбарго на поставки микросхем Micron. Издание напоминает, что ранее власти США тоже неоднократно вводили санкции против китайских технологических компаний под тем же предлогом — из-за угрозы национальной безопасности. Ставки для Micron чрезвычайно высоки. Материковый Китай и Гонконг принесли ей за прошлый год $30 млрд — это четверть всего дохода компании.

Reuters уточняет, что американский производитель сотрудничает с правительством Китая, помогая проверять свои чипы. Пока Micron работает в Китайской Республике без помех. Тем не менее Вашингтон решил подстраховаться. Белый дом разработал план и предложил его Сеулу. С подачи Америки власти Южной Кореи попросили своих производителей электроники — компании Electronics и SK Hynix — воздержаться от продаж чипов в Китай.

Bloomberg отмечает, что глобальная блокировка продаж чипов в Китай может оказаться контрпродуктивным решением. И прежде всего для самих же американцев. Микросхемы, которые закупает КНР, используются и для производства продукции Apple и Dell Technologies.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".