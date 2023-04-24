Суд продлил срок ареста бывшему советнику главы Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему советнику главы города Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток. Он останется в следственном изоляторе еще на месяц – до 27 мая, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе райсуда.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей направил следователь.

Петра Конарева задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в сентябре 2022 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ему предъявили обвинение в совершении преступления по п.п. «а,в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в 2019-2021 годах Петр Конарев, действуя вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда», получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов. Всего в деле экс-советника девять эпизодов получения взятки.