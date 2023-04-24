До +24°С днем и первые грозы ожидают в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе температурный фон окажется характерным для конца мая-начала июня, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. В ночь на 25 апреля столбик термометра не опустится ниже 6-11°С, а днем окажется на уровне 19-24°С. Это окажется пик потепления.

В ночь на среду, 26 апреля, в южной половине региона пройдут дожди, которые днем примут кратковременный характер. Днем высока вероятность первых гроз в этом году. 27 апреля кратковременные дожди сохранятся повсеместно, 28 — местами. Однако в среду и четверг максимальные порывы ветра достигнут 9-14 м/с, в пятницу — до 6-11м/с.

При этом в период с 26 по 28 апреля температура воздуха ночью составит 6-11°С, днем — 15-20°С.