За семь лет в Воронеже демонтировали 3,4 тысячи незаконных рекламных конструкций

В Воронеже доля законно установленных рекламных конструкций составляет 91,1%, следует из данных регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Всего с 2015 по 2022 годы в облцентре демонтировано более 3,4 тыс. незаконных рекламных конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала 2022 года в городе демонтировано 223 незаконно установленных рекламных конструкции, из них 121 - силами подрядных организаций, 139 - их владельцами согласно выданным предписаниям. За год департаментом выданы 187 предписаний о демонтаже конструкций, составлен 201 акт осмотра мест установки таких объектов.

Вместе с тем, в качестве мер поддержки операторов наружной рекламы ДИЗО подготовлено и заключено 236 дополнительных соглашений о снижении платы на 50% в период с сентября 2022 года до марта 2023-го с 26 рекламораспространителями. Кроме того, заключено 238 дополнительных соглашений о продлении на один год срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 28 распространителями.

В прошлом году по инициативе ФАС России был принят закон о продлении договоров, а также о переносе сроков платежей и снижении платы по ним до 50% на срок не более года. По данным ведомства, эта временная мера «доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики». В минувшем году по итогам аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ДИЗО заключено 16 договоров на общую сумму 6,78 млн руб.

Почему участники рынка наружной рекламы в Воронеже просили оградить их от единого оператора — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Оу, щит».