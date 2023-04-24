Маршрутами из Крыма в новые регионы РФ воспользовались более 12,5 тысячи пассажиров

Маршрутами из Крыма в новые регионы РФ воспользовались более 12,5 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С лета 2022 года из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области перевезли более 12,5 тыс. человек, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Один из самых востребованных маршрутов — Симферополь — Мелитополь. Им воспользовались около 7,4 тыс. пассажиров, в этом же году перевезено более 5 тыс. человек. С 1 февраля маршрут Ялта — Симферополь — Геническ, Джанкой — Геническ, Симферополь — Скадовск. По нему проехали более 3,6 тыс. человек.

Олег Исаев

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