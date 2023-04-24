Принадлежащие Воронежской области акционерные общества увеличили убыток от продаж на 67%

Акционерные общества, принадлежащие Воронежской области, за девять месяцев 2022 года снизили совокупный объем реализации продукции в денежном выражении на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатель составил 776 млн руб., следует из отчетности регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

На начало 2023 года Воронежская область является владельцем пакетов акций 21 акционерного общества, из которых 20 - действующие, одно – в процедуре банкротства. Полная себестоимость производства и оказания услуг по обществам, в целом, составила 996,8 млн руб., данный показатель уменьшился на 11,4% по отношению к аналогичному показателю за девять месяцев 2021 года.

По данным ДИЗО, финансовым результатом от основной деятельности всех обществ стал убыток от продаж, который увеличился на 67% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составил 220,6 млн руб. Прибыль от продаж получили шесть из 20 акционерных обществ. Средняя рентабельность основной деятельности за три квартала 2022 года показала отрицательную динамику (-22,1%). Финансовым итогом за девять месяцев стал чистый убыток - 134,6 млн руб. Чистую прибыль заработали восемь обществ (6,2 млн руб.), чистый убыток 12 обществ составил 140,8 млн руб.

Основную долю от совокупной чистой прибыли всех прибыльных обществ занимает АО «Центральный рынок» (2,9 млн руб.), АО «ЕПСС ЖКХ ВО» (1 млн руб.), АО «АЖИК Воронежской области» (821 тыс. руб.), АО «МЦП» (596 тыс. руб.).

Наибольший убыток получен: АО «ВПАТП № 3» (-30,7 млн руб.), АО «Учебный центр» (-26,8 млн руб.), АО «ВИнКо» (-26 млн руб.), АО «Воронежоблтехинвентаризация» (- 16,8 млн руб.) и АО «ЦИС ВАК» (- 11,9 млн руб.).

Владимир Зоркий