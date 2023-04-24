На Кубани насмерть разбился 18-летний мотоциклист без прав

В Красноармейском районе Кубани 18-летний мотоциклист съехал с дороги и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель «Ямаха» скончался до приезда медиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 23 апреля около 22:00 в станице Ивановской. По предварительной информации, погибший не имел водительского удостоверения и управлял мотоциклом без мотошлема и экипировки.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков. 18-летний пассажир мотоцикла госпитализирован в ЦРБ с травмами различной степени тяжести»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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