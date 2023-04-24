Главе СК РФ доложат о нарушении прав жителей аварийных домов в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жителей Аргаяшского района Челябинской области, которых долгое время не переселяют из аварийных домов. Региональное управление ведомства расследует уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает СК РФ в своем telegram-канале.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что на протяжении долгого времени проживают в аварийных домах, а строительство новых намечено только на 2024 год», – говорится в сообщении. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

О проблемах жителей Аргяша рассказала челябинский блогер Валентина Волкова в своем telegram-канале. В этом году в районном центре должны были возвести дом для 80 семей, которые сейчас живут в аварийных квартирах. Однако начавшаяся стройка застопорилась из-за того, что муниципалитет не получил предусмотренную на эти цели региональную субсидию в размере 203 млн руб.