Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расширение присутствия и повышение эффективности

Совет директоров УК «Метафракс Групп» утвердил стратегию адаптации бизнеса к новым условиям на период до конца 2024 года

В качестве главной задачи на текущем этапе руководство «Метафракс Групп» определило адаптацию к изменяющимся рыночным условиям для сохранения позиций на внутренних рынках и переориентации географии экспортных поставок.

Как пояснил директор по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Левон Гарслян, в стратегии определены генеральные линии системы адаптации. Первая из них – это проработка новой географии продаж и соответствующей логистической инфраструктуры на внешних рынках в условиях высокой межстрановой конкуренции и санкционного давления.

– Мы вырабатываем системный подход по поиску новых рынков. Департамент стратегического развития плотно общается с профильными департаментами в управляющей компании, если по сделкам – то с трейдерами. Вместе мы анализируем каждую страну, где была совершена сделка. Совместно оцениваем и снимаем риски. Мы понимаем, что должны сопровождать проект и не отпускать его до успешной реализации, – рассказал Левон Гарслян.

Вторая стратегическая линия – максимальное повышение эффективности в краткосрочной перспективе для сохранения возможностей для будущего роста.

– В нашей стратегии мы выступаем за разумный пересмотр расходов. При этом есть жесткое условие – не трогаем людей. Например, мы запустили проект «Бережливое производство», который помогает экономить средства, – сообщил директор по стратегии и инвестициям.

Одним из основных бизнесов «Метафракса» по-прежнему остается метанол. Цель – расширить присутствие на российском рынке в различных продуктах.

– Также мы по-прежнему стремимся сохранить статус смоляной компании № 1. «Метафракс» должен предоставлять качественные сервисные услуги и обладать лучшей рецептурой, – заявил Левон Гарслян.

«Метафракс» в ближайшие месяцы завершает реализацию крупнейшего инвестиционного проекта в своей истории – строительство комплекса АКМ (аммиак-карбамид-меламин) на производственной площадке в Губахе. В новых условиях он является крайне актуальным.

– Изначально комплекс АКМ строился для обеспечения «Метафракса» собственным сырьем, но сейчас у компании появилась вариативность: что выгоднее с точки зрения маржи. Например, переработать карбамид или продать его на рынке, – отметил директор по стратегии и инвестициям.

Для успешной реализации стратегии адаптации в холдинге создана система, предусматривающая премирование работников, участвующих в решении важных стратегических задач.

ПАО "Метафракс Кемикалс"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...