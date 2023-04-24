Расширение присутствия и повышение эффективности

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В качестве главной задачи на текущем этапе руководство «Метафракс Групп» определило адаптацию к изменяющимся рыночным условиям для сохранения позиций на внутренних рынках и переориентации географии экспортных поставок.

Как пояснил директор по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Левон Гарслян, в стратегии определены генеральные линии системы адаптации. Первая из них – это проработка новой географии продаж и соответствующей логистической инфраструктуры на внешних рынках в условиях высокой межстрановой конкуренции и санкционного давления.

– Мы вырабатываем системный подход по поиску новых рынков. Департамент стратегического развития плотно общается с профильными департаментами в управляющей компании, если по сделкам – то с трейдерами. Вместе мы анализируем каждую страну, где была совершена сделка. Совместно оцениваем и снимаем риски. Мы понимаем, что должны сопровождать проект и не отпускать его до успешной реализации, – рассказал Левон Гарслян.

Вторая стратегическая линия – максимальное повышение эффективности в краткосрочной перспективе для сохранения возможностей для будущего роста.

– В нашей стратегии мы выступаем за разумный пересмотр расходов. При этом есть жесткое условие – не трогаем людей. Например, мы запустили проект «Бережливое производство», который помогает экономить средства, – сообщил директор по стратегии и инвестициям.

Одним из основных бизнесов «Метафракса» по-прежнему остается метанол. Цель – расширить присутствие на российском рынке в различных продуктах.

– Также мы по-прежнему стремимся сохранить статус смоляной компании № 1. «Метафракс» должен предоставлять качественные сервисные услуги и обладать лучшей рецептурой, – заявил Левон Гарслян.

«Метафракс» в ближайшие месяцы завершает реализацию крупнейшего инвестиционного проекта в своей истории – строительство комплекса АКМ (аммиак-карбамид-меламин) на производственной площадке в Губахе. В новых условиях он является крайне актуальным.

– Изначально комплекс АКМ строился для обеспечения «Метафракса» собственным сырьем, но сейчас у компании появилась вариативность: что выгоднее с точки зрения маржи. Например, переработать карбамид или продать его на рынке, – отметил директор по стратегии и инвестициям.

Для успешной реализации стратегии адаптации в холдинге создана система, предусматривающая премирование работников, участвующих в решении важных стратегических задач.

ПАО "Метафракс Кемикалс"