Нижегородские антимонопольщики оштрафовали банк «Уралсиб» на 100 тысяч рублей

Управление антимонопольной службы по Нижегородской области оштрафовало банк «Уралсиб» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы в эфире «Первого канала». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рекламе «Уралсиба» сообщалось, что пользователям не будут начислять проценты по кредитной карте в течение 120 дней. На самом деле льготный период длился до четырех месяцев — то есть, мог быть короче 120 дней.

В УФАС сочли, что информация не соответствует требованиям ч. 7 ст. 5 и п. 2 ч. 2 ст. 28 закона «О рекламе», поэтому в отношении «Уралсиба» был составлен протокол по ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»).

Анастасия Еремина