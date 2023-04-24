Центр Ижевска перекроют из-за репетиций Парада Победы 27 апреля и в мае

В столице Удмуртии 27 апреля, а также 3, 5 и 7 мая ограничат движение транспорта по ряду улиц в центре города. Согласно постановлению, подписанному главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым, данная мера связана с проведением Парада Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, проезда с 18:30 до 22:00 не будет по улицам Пушкинская (от Советской до Кирова), по ул. Лихвинцева (от Пушкинской до Коммунаров), по ул. Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров), ул. Красногеройская (от Пушкинской до Коммунаров) и ул. Бородина (от Пушкинской до Свободы).