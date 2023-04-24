Филиал ПАО «Россети» повысил надежность транзита электроэнергии между Уралом и Западной Сибирью

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала закончили работы по замене фундаментов опоры на новые железобетонные на системообразующей линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Курган - Беркут». Это повысит надежность перетока мощностей между энергосистемами Урала и Западной Сибири.



Трасса линии электропередачи проходит по заболоченной местности, поэтому работы велись при отрицательных температурах, когда произошло промерзание грунта. Это позволило доставить к месту перестановки опор специальную технику. Подготовительные мероприятия начались еще в январе, производилась «наморозка» подъездных путей и строительной площадки, периодически проверялась глубина промерзания почвы.

В процессе работ энергетики использовали технологию с применением бетона высокой прочности и полимерных материалов. Это повышает устойчивость опоры при ветровых нагрузках и минимизирует риски возможных технологических нарушений.

Воздушная линия 500 кВ «Курган – Беркут» протяженностью 154 км является связующим звеном между энергосистемами Урала и Западной Сибири, с одной стороны, и энергосистемой Центрального региона.