Участники субботника собрали 12 тысяч кубометров мусора в Нижнем Новгороде

Более 45 тыс. жителей Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике 22 апреля. Всего горожане собрали 12 тыс. кубометров мусора, сообщили в мэрии.
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Взялись за грабли
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Нижегородцы вышли на уборку тысячи городских улиц, парков и скверов. Вместе с коммунальными службами они чистили прибордюрные полосы, убирали сухую траву, красили скамейки и урны, высаживали растения.
Месячник по благоустройству продлится до 15 мая. «В преддверии Дня Победы особое внимание главы районов и коммунальные службы уделяют благоустройству территорий мемориалов и памятников, братских могил и мест захоронений наших героев»,— сказал мэр Юрий Шалабаев.