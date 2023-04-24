Участники субботника собрали 12 тысяч кубометров мусора в Нижнем Новгороде

Более 45 тыс. жителей Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике 22 апреля. Всего горожане собрали 12 тыс. кубометров мусора, сообщили в мэрии.

Фотогалерея Взялись за грабли Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участница субботника держит табличку с номером в месте сбора группы волонтеров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Горожане надевают перчатки перед участием в субботнике Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Проверка инструмента для очистки парка Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участница акции завязывает сыну тесемки фирменной накидки экологической акции Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ребенок играет перчатками, выданными организаторами субботника Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Волонтерка моет фасад Дома дружбы народов во время субботника Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Волонтеры красят скамейку у Дома дружбы народов Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) поливает только что посаженное дерево Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участник субботника делает селфи с чиновниками городской администрации: заместителем мэра Дмитрием Сивохиным (в центре) и директором "Нижегородпассажиравтотранса" Олегом Дрига (справа) Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пенсионерка с собакой перелезает через дерево, упавшее возле детского сада после ледяного дождя в ноябре 2022 года Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 10 Участница субботника держит табличку с номером в месте сбора группы волонтеров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Горожане надевают перчатки перед участием в субботнике Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Проверка инструмента для очистки парка Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участница акции завязывает сыну тесемки фирменной накидки экологической акции Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ребенок играет перчатками, выданными организаторами субботника Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Волонтерка моет фасад Дома дружбы народов во время субботника Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Волонтеры красят скамейку у Дома дружбы народов Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) поливает только что посаженное дерево Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Участник субботника делает селфи с чиновниками городской администрации: заместителем мэра Дмитрием Сивохиным (в центре) и директором "Нижегородпассажиравтотранса" Олегом Дрига (справа) Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пенсионерка с собакой перелезает через дерево, упавшее возле детского сада после ледяного дождя в ноябре 2022 года Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Смотреть

Нижегородцы вышли на уборку тысячи городских улиц, парков и скверов. Вместе с коммунальными службами они чистили прибордюрные полосы, убирали сухую траву, красили скамейки и урны, высаживали растения.

Месячник по благоустройству продлится до 15 мая. «В преддверии Дня Победы особое внимание главы районов и коммунальные службы уделяют благоустройству территорий мемориалов и памятников, братских могил и мест захоронений наших героев»,— сказал мэр Юрий Шалабаев.

Анастасия Еремина