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Участники субботника собрали 12 тысяч кубометров мусора в Нижнем Новгороде

Более 45 тыс. жителей Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике 22 апреля. Всего горожане собрали 12 тыс. кубометров мусора, сообщили в мэрии.

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Взялись за грабли

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Участница субботника держит табличку с номером в месте сбора группы волонтеров

Участница субботника держит табличку с номером в месте сбора группы волонтеров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Горожане надевают перчатки перед участием в субботнике

Горожане надевают перчатки перед участием в субботнике

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проверка инструмента для очистки парка

Проверка инструмента для очистки парка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница акции завязывает сыну тесемки фирменной накидки экологической акции

Участница акции завязывает сыну тесемки фирменной накидки экологической акции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ребенок играет перчатками, выданными организаторами субботника

Ребенок играет перчатками, выданными организаторами субботника

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтерка моет фасад Дома дружбы народов во время субботника

Волонтерка моет фасад Дома дружбы народов во время субботника

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтеры красят скамейку у Дома дружбы народов

Волонтеры красят скамейку у Дома дружбы народов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) поливает только что посаженное дерево

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) поливает только что посаженное дерево

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участник субботника делает селфи с чиновниками городской администрации: заместителем мэра Дмитрием Сивохиным (в центре) и директором &quot;Нижегородпассажиравтотранса&quot; Олегом Дрига (справа)

Участник субботника делает селфи с чиновниками городской администрации: заместителем мэра Дмитрием Сивохиным (в центре) и директором "Нижегородпассажиравтотранса" Олегом Дрига (справа)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пенсионерка с собакой перелезает через дерево, упавшее возле детского сада после ледяного дождя в ноябре 2022 года

Пенсионерка с собакой перелезает через дерево, упавшее возле детского сада после ледяного дождя в ноябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Участница субботника держит табличку с номером в месте сбора группы волонтеров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Горожане надевают перчатки перед участием в субботнике

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проверка инструмента для очистки парка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница акции завязывает сыну тесемки фирменной накидки экологической акции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ребенок играет перчатками, выданными организаторами субботника

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтерка моет фасад Дома дружбы народов во время субботника

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтеры красят скамейку у Дома дружбы народов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) поливает только что посаженное дерево

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участник субботника делает селфи с чиновниками городской администрации: заместителем мэра Дмитрием Сивохиным (в центре) и директором "Нижегородпассажиравтотранса" Олегом Дрига (справа)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пенсионерка с собакой перелезает через дерево, упавшее возле детского сада после ледяного дождя в ноябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Нижегородцы вышли на уборку тысячи городских улиц, парков и скверов. Вместе с коммунальными службами они чистили прибордюрные полосы, убирали сухую траву, красили скамейки и урны, высаживали растения.

Месячник по благоустройству продлится до 15 мая. «В преддверии Дня Победы особое внимание главы районов и коммунальные службы уделяют благоустройству территорий мемориалов и памятников, братских могил и мест захоронений наших героев»,— сказал мэр Юрий Шалабаев.

Анастасия Еремина

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