В Новосибирске завершено расследование дела участника банды похитителей

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

По информации следствия, в мае 2020 года обвиняемый с сообщниками решили принудить своего знакомого отказаться от имущества. Пятеро злоумышленников назначили встречу потерпевшему в Коченевском районе Новосибирской области. Там мужчину вытащили из салона автомобиля и увезли в гараж, где его удерживали насильно, требуя передать вымогателям имущество стоимостью 1 млн руб. Потерпевшему пришлось выполнить требования злоумышленников, после чего его отпустили.

Один из участников преступления в дальнейшем скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. Остальных злоумышленников задержали, им вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело направлено в суд.

В апреле 2022 года стало известно о преступной группе, которая похитила 18-летнюю жительницу Самары, девушка училась в одном из вузов Новосибирска. Злоумышленники несколько дней удерживали жертву, чтобы она передала им долю в квартире стоимостью не менее 1,5 млн руб. Было возбуждено уголовное дело о похищении и вымогательстве, подозреваемые задержаны.

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Сергей Балин