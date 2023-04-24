Ярославское УФСБ ликвидировало группу производителей оружия

Пять жителей Ярославской и Ивановской областей занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. О ликвидации преступной группы сообщили в пресс-службе ярославского управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятое оружие

Фото: Пресс-служба Ярославского УФСБ Изъятое оружие

Фото: Пресс-служба Ярославского УФСБ

Как рассказали в ведомстве, участники группы приобретали основные детали оружия и охолощенные макеты, которые потом переделывали в боевые аналоги.

«В ходе обысков изъято 23 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 4 автомата, пистолет-пулемет, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, 8 пистолетов и револьверов с восстановленными боевыми свойствами, 9 охотничьих карабинов и ружей, самодельное стреляющее устройство; более 3500 патронов различного калибра, около 3 кг пороха, основные части и комплектующие оружия, 7 приспособлений для бесшумной стрельбы»,— рассказали в Ярославском УФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственный отдел управления ФСБ России по Ярославской области.

Андрей Иванов