В Оренбурге двое школьных учителей оштрафованы по делу о фальсификации на выборах

Ленинский районный суд Оренбурга вынес двум учителям средней общеобразовательной школы приговор по уголовному делу о фальсификации избирательных документов и итогов голосования на выборах (ч. 1 ст. 142, ст. 142.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Приговором суда от 24.04.2023 года подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. руб. и 260 тыс. руб. в доход государства соответственно»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд установил, что преступление было совершено на выборах депутатов Оренбургского городского совета по общетерриториальному избирательному округу и одномандатному избирательному округу №17. Подсудимые, председатель и член участковой избирательной комиссии №1072, договорились подделать избирательные документы.

Для этого они составили списки избирателей и включили в них вымышленных лиц, а также сфальсифицировали подписи избирателей в списках и избирательные бюллетени, проставив в них отметки о волеизъявлении лиц, не обладающих активным избирательным правом. Приговор в отношении подсудимых в законную силу не вступил.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области чиновник признался в фальсификациях на выборах в региональный парламент. Преступление было совершено в 2016 году.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Сельский глава пришел с повинной».

Георгий Портнов