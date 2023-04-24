Суд ввел наблюдение на «Лужском мясокомбинате» из-за долгов на 1,5 миллиарда рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в АО «Лужский мясокомбинат». Компания самостоятельно подала иск из-за долгов по кредитам, налогам и зарплате, общая сумма которых составила более 1,5 млрд руб., пишет 24 апреля «Деловой Петербург».

Заявление было подано в январе 2023 года от лица самого мясокомбината. Компания не полностью выплачивала сотрудникам зарплаты, не осуществляла в должном виде выплаты по налогам и кредитам. Суд удовлетворил иск и установил на предприятии наблюдение. На это время управляющим обществом назначена Татьяна Педченко из саморегулируемой организации «Северная столица».

АО «Лужский мясокомбинат» был создан в начале 1990-х годов. Ранее он входил в состав крупного агрохолдинга «Парнас-М» Сергея Удачина. В 2008 году его головная структура не сумела выплатить купонный доход по облигационному займу и инициировала собственное банкротство. В 2009 году контроль над входившими в «Парнас-М» Лужским мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также хозяйством «Рассвет» в рамках урегулирования проблемной задолженности получил Россельхозбанк. В 2014 году мясокомбинат прекратил производственную деятельность и получал доход от сдачи площадей в аренду, сказано в его отчетности. В прошлом предприятие выпускало 4,4 тыс. тонн охлажденной говядины, свинины и замороженных субпродуктов.

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