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В Иркутской области «Сахалин Групп» построит гостиницу за 286 млн рублей

Компания «Сахалин групп» (Иркутская область) намерена построить на территории Байкальска гостиничный комплекс категории четыре звезды стоимостью 286 млн руб. Строительство начнется уже в этом году и закончится 2026-м, уточняют в правительстве региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гостиница будет построена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ворота Байкала». Отель будет рассчитан на 42 номера. Комплекс также будет включать ресторан, банный комплекс и открытый бассейн с подогревом. Предполагается, что объект будет состоять из четырех отдельно стоящих апартаментов.

Основной деятельностью ООО «Сахалин Групп» является гостиничное управление и прочими местами для временного проживания.

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Лолита Белова

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