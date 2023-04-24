«Ночной велофест» в Казани пройдет в честь десятилетия Универсиады

В этом году «Ночной велофест» в Казани проведут в честь десятилетия всемирной Универсиады, которая прошла в городе в 2013 году. Об этом на деловом понедельнике сказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По ее словам, большинство событий в городе приурочат к десятилетию Универсиады. «Будет проведен наш „Ночной велофест“. Планируется, что его маршрут пройдет по объектам Универсиады и составит порядка 16 км», — сказала госпожа Санникова.

Она добавила, что сейчас вместе с сотрудниками ГИБДД корректируется маршрут «Ночного велофеста».

"Ъ-Казань"