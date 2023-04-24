Дополнительные рейсы автобусов будут ездить от Ижевска до кладбищ 25 апреля

В столице Удмуртии 25 апреля, в Радоницу, организуют дополнительные автобусные маршруты до кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Так, до Хохряковского кладбища с 8:00 до 14:00 будет ходить маршрут № 320к с интервалом около 20 минут. Последний рейс от остановки «Ул. 9 Января» выйдет в в 13:40, от Хохряков — в 14:06. Кроме того, автобус № 320 будет курсировать в течение всего дня с 6:30 до 20:00. При этом до 08:30 интервал составит 15 мин., с 09:30 до 16:00 — 25-30 мин., с 16:00 до 19:00 — 15 мин., с 19:00 до 20:00 — 30 мин.

До Южного кладбища будет ездить маршрут №317к, который начнет движение от остановки Южная автостанция в 7:30. Последний рейс с Южной автостанции отправится в 14:10, от Южного кладбища — в 14:30. Интервал около 10 минут.

До Западного кладбища с 9:00 до 15:00 курсирует маршрутка № 53.