В Ирбите простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 46-летний боец ЧВК «Вагнер» из Ирбита Александр Двинянинов. Об этом сообщили в пресс-службе уральского города. Он участвовал в боях за освобождение Артемовска, во время которых получил смертельное ранение.

Александр Двинянинов родился в станице Красноармейская Краснодарского края. В детстве переехал в Ирбит, где учился в школе №12. Затем работал в сфере строительства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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