«Логотип перенесли, чтобы разместить подпись шейха»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о винтажных Royal Oak Ref. 4100BA «Maktoum Dial», выставленной на аукционе Christie’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Christie's Фото: пресс-служба Christie's

Традиционно «голубыми фишками» часовых аукционов считают Rolex и Patek Philippe, но Audemars Piguet давно подбирается к ним по результатам торгов. Поэтому к лоту с логотипом бренда, который выставлен на онлайн-аукцион Christie’s, стоит присмотреться повнимательнее.

С 24 апреля по 4 мая Christie's проводит Watches Online: The Dubai Edit. На этих торгах и представлен Audemars Piguet Royal Oak Ref. 4100BA «Maktoum Dial», который был создан в 80-е. Эстимейт на часы — $30-50 тыс.

Чем же они примечательны? Royal Oak — вообще часы культовые. Разработал дизайн легендарный Джеральд Джента в 1972 году. А Ref. 4100 появился в 1977 году как среднеразмерная версия (корпус 35 мм) ставшей хитом модели Ref. 5402 (39 мм). Новую модель разработала Жаклин Димье, и это первый Royal Oak с центральной секундной стрелкой.

По данным Audemars Piguet, в период с 1977 по 1988 год было выпущено 2,13 тыс. экземпляров из желтого золота. Лот Christie’s среди них выделяется особенно. Он носит имя шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, нынешнего эмира Дубая. В 1980-х, когда для него были созданы часы, он занимал пост министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Дизайн циферблата пришлось изменить: чтобы разместить подпись шейха на его верхней половине, логотип Audemars Piguet перенесли на нижнюю. Были известны модели Rolex с именем шейха Мохаммеда на циферблате, но эксперты аукционного дома не встречали его на винтажных часах Audemars Piguet раньше.