Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Логотип перенесли, чтобы разместить подпись шейха»

Анна Минакова — о культовой модели часов Audemars Piguet

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о винтажных Royal Oak Ref. 4100BA «Maktoum Dial», выставленной на аукционе Christie’s.

Фото: пресс-служба Christie's

Фото: пресс-служба Christie's

Традиционно «голубыми фишками» часовых аукционов считают Rolex и Patek Philippe, но Audemars Piguet давно подбирается к ним по результатам торгов. Поэтому к лоту с логотипом бренда, который выставлен на онлайн-аукцион Christie’s, стоит присмотреться повнимательнее.

С 24 апреля по 4 мая Christie's проводит Watches Online: The Dubai Edit. На этих торгах и представлен Audemars Piguet Royal Oak Ref. 4100BA «Maktoum Dial», который был создан в 80-е. Эстимейт на часы — $30-50 тыс.

Чем же они примечательны? Royal Oak — вообще часы культовые. Разработал дизайн легендарный Джеральд Джента в 1972 году. А Ref. 4100 появился в 1977 году как среднеразмерная версия (корпус 35 мм) ставшей хитом модели Ref. 5402 (39 мм). Новую модель разработала Жаклин Димье, и это первый Royal Oak с центральной секундной стрелкой.

По данным Audemars Piguet, в период с 1977 по 1988 год было выпущено 2,13 тыс. экземпляров из желтого золота. Лот Christie’s среди них выделяется особенно. Он носит имя шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, нынешнего эмира Дубая. В 1980-х, когда для него были созданы часы, он занимал пост министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Дизайн циферблата пришлось изменить: чтобы разместить подпись шейха на его верхней половине, логотип Audemars Piguet перенесли на нижнюю. Были известны модели Rolex с именем шейха Мохаммеда на циферблате, но эксперты аукционного дома не встречали его на винтажных часах Audemars Piguet раньше.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...