Музей PERMM откроется в здании автосалона Mercedes-Benz 15 сентября

Музей современного искусства PERMM откроется в здании автосалона Mercedes-Benz 15 сентября, сообщила сегодня на пресс-конференции глава регионального минкульта Алла Платонова. По словам руководителя музея Наили Аллахвердиевой, в здании автоцентра проведут реконструкцию и перепланировку. Сейчас идет проектирование музейных площадей на новом месте. Годовая стоимость аренды здания составит порядка 70 млн руб., адаптация бывшего автосалона под новое использование обойдется в 17 млн руб.

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На первом этаже здания обустроят «белый» зал для показа коллекций – он станет главным выставочным пространством музея. Сейчас там находится ремонтный зал. Будет также хранилище для музейных артфактов, доступное для взглядов посетителей. На втором этаже появится лекторий, кафе-бар. В подвальном этаже также будет храниться музейная коллекция и организуют выставочное пространство. Общая площадь здания автосалона «Телта-МБ», в которое переедет музей совриска, составляет 7,6 тыс. кв. м. Площадь здания на бульваре Гагарина, 24, где сейчас находится PERMM, - порядка 3 тыс. кв. м.

Напомним, что музей современного искусства PERMM арендует у «Сатурн-Р» здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В конце 2022 года PERMM и «Сатурн-Р» продлили договор аренды еще на год, и цена аренды здания увеличилась с 16 до 18 млн руб. В январе этого года стало известно, что культурное учреждение переедет в здание автосалона «Телта-МБ» (ул. Крисанова, 4), где продают автомобили Mercedes-Benz. Автоцентр в Дзержинском районе Перми музей арендует. Работа над созданием концепции нового музейного пространства началась в апреле. Недавно руководитель музея Наиля Аллахвердиева сообщила, что на новое место PERMM переедет в середине сентября, но точную дату не назвала.