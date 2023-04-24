Сотрудник уфимской компании обвиняется в коммерческом подкупе

Старший менеджер отдела маркетинга ООО ПО «Уфахимпроект» 41-летний Азат Низамутдинов обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Чишминского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Подобное преступление предполагает наказание от штрафа в размере от 1 млн руб. до лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

По материалам дела, с апреля 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый через посредника передал директору управления материально-технического снабжения ООО «Интерминералс менеджмент» взятки на общую сумму около 2,3 млн руб. за обеспечение победы в закупках, положительное рассмотрение предложений на комиссиях и первоочередную оплату по счетам за поставки.

По данным "Ъ-Уфа", получатель взятки — 59-летний начальник УМТС ООО «Интерминералс» Сергей Пузанов, посредник — 49-летняя Жанна Борисова. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Сергей Пузанов в 2021 году был осужден за коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ) — штраф в размере 3 млн руб. с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с выполнением управленческих и организационно-распорядительных функций, на срок два года и шесть месяцев.

Азат Низамутдинов признал вину. Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд.

Майя Иванова

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