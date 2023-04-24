Двух жителей Сочи осудили на семь лет за вымогательство и похищение человека

Адлерский районный суд города Сочи признал виновными Сурена Оганнисяна и Карапета Пуртояна по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц). Суд осудил мужчин на семь лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Согласно приговору, подсудимые зимой 2021 года во дворе многоквартирного дома напали на незнакомого мужчину и забрали у него телефон и планшет. С целью вымогательства 200 тыс. руб. они также похитили потерпевшего. Связав мужчине руки скотчем, осужденные поместили его в подвал подземной парковки и избивали. Поняв, что денег от потерпевшего не получат, нападавшие скрылись, оставив мужчину в бытовке, откуда его освободили полицейские.

«Обвиняемые заявили, что вину признают только в том, что нанесли потерпевшему пару ударов по лицу. Однако доказательства, исследованные судом, не оставили сомнений в их виновности»,— говорится в сообщении.

Олег Исаев

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