Трех жителей Удмуртии осудили за организацию казино в Сарапуле

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителей Сарапула в возрасте 19, 21 и 35 лет. Молодых людей признали виновными в незаконной организации и проведения азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

Установлено, что один из мужчин организовал в Сарапуле незаконное игорное заведение, с помощью которого планировал извлекать доход. При этом он привлек двух знакомых, которые выполняли функции кассиров-администраторов.

В рамках расследования проведены обыски в игровом салоне и по месту жительства обвиняемых, а также изъято компьютерное оборудование. Посетителей заведения также допросили.

Суд приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы условно.