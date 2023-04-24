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«Биннофарм Групп» получила номинацию «Платиновой унции» «За высокие показатели роста»

«Биннофарм Групп» получила номинацию «За высокие показатели роста» XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Победа в номинации обусловлена высокими темпами роста продаж – на 21% по итогам 2022 года на российском рынке (включая 34% роста в розничном рынке) и на 23% на международных рынках. Согласно данным AlphaRM, по итогам 2022 года «Биннофарм Групп» вошла в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России и заняла второе место среди отечественных производителей этого сегмента.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Хочу выразить слова благодарности экспертному совету премии «Платиновая унция», которая является одной из самых значимых для фармацевтического сообщества в нашей стране. Полученная номинация подтверждает, что всего за два с половиной года с момента создания «Биннофарм Групп» удалось организовать надежную платформу для поступательного и непрерывного роста, который значительно опережает рост рынка. Это стало возможным благодаря успешной стратегии развития компании, которая включает в себя современные методы продвижения продукции, запуск новых лекарственных препаратов, собственные научно-исследовательские разработки, выход на новые международные рынки. Наша цель – лидерство в ключевых сегментах, а задача – движение только вперед!»

Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» учрежден в 1999 году, через год состоялась первая церемония награждения победителей. Выбор номинантов осуществляется на основе данных, предоставленных аналитическими компаниями, представители которых входят в организационный комитет конкурса, среди них Alpha Research & Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare. Номинанты и победители определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями в сфере фармацевтики, генеральными директорами фармацевтических компаний. Всего в экспертном совете премии – более 500 человек.

ООО «Биннофарм Групп»

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