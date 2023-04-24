В Сочи на пять дней ограничат движение автотранспорта из-за велогонки

В Сочи на время проведения 68-й многодневной велогонки, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пробег будет проводиться в период с 26 по 30 апреля. Гонка начнется на курорте «Лаура» Газпром, проследует по улице Ачипсинской до биатлонного стадиона. На второй день состязаний запланирован пробег от 5-го км автодороги А-149 «Адлер — Красная Поляна» до развязки в районе поселка Чвижепсе. Движение автомобилей и городского транспорта ограничат в период с 10:30 до 16:00. В последующие дни движение будут приостанавливать на время старта и финиша пробега и вводить ограничения максимальной скорости до 40 км/ч.

«30 апреля гонка пройдет по центральным улицам Сочи: Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской, Москвина с 10:45 до 14:45 часов. Движение транспортных средств по этим улицам будет ограничено с 10:45 до 15:45»,— говорится в сообщении.

Анастасия Донскова

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