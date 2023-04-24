ТД «Риф» в 2022 году сократил экспорт зерна на 1 млн тонн

Торговый дом «Риф» в 2022 году отгрузил за рубеж 7 млн т зерна, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году, сообщает «Агроинвестор» со ссылкой на пресс-службу компании. Несмотря на снижение экспорта компания остается крупнейшим российским зернотрейдером.

По данным «Агроинвестора», в прошлом году торговый дом экспортировал 6 млн т пшеницы и 890 тыс. т ячменя. Основными направлениями сбыта стали страны Азии и Востока.

«Резких и скачкообразных процессов по расширению страновой структуры вывоза зерна мы не наблюдаем, ситуация сохраняет стабильность, и мы надеемся, что так и будет в ближайшее перспективе»,— рассказали журналистам в компании.

Также представители ТД «Риф» отметили, что в текущем году для экспортеров открылись новые возможности сотрудничества с Египтом, Турцией и Пакистаном.

Анастасия Назарова