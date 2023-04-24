«РИА Новости»: доходность инвестиций в недвижимость в Нижегородской области составила 6%

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Нижегородской области в 2018-2022 годах составила 6,6%, без учета сдачи в аренду – 3,7%. С такими показателями регион занял 57 место в рейтинге «РИА Новости» по итогам последних пяти лет.

В России в 2018-2022 годах недвижимость могла принести владельцам в среднем 9,3% годовых с учетом сдачи в аренду. В тройке лидеров среди регионов оказались Краснодарский край (19,7%) и республика Алтай (18,2%). Самые низкие показатели по стране – в Ленинградской (2%) и Оренбургской (1,2%) областях.